Kirchner acusa a Milei de “anarcocolonialista”

Cristina Kirchner reaparece con duras críticas a Milei y mensajes de unidad al peronismo. Cortesía

En medio de su alocución en el acto de inauguración del Microestadio Presidente Néstor Kirchner en Quilmes, la exmandataria Cristina Kirchner acusó al presidente Javier Milei de ser “anarcocolonialista”. “¿Qué es el anarcocapitalismo? Hay una pista en el discurso de la cadena nacional. Dijo que la recuperación y crecimiento va a venir desde cuatro lugares: petróleo, gas, minería y agricultura. Nos preanuncia una economía de un carácter extractivista: llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización. O sea, pre capitalista. Me hace acordar a la Argentina del virreinato del río de la Plata cuando se llevaban toda la riqueza, suena a anarco-colonialismo”.

En este sentido, analizó: “Estas actividades hoy son de carácter extractivo, pero además, ¿alguien piensa que con esas cuatro actividades vamos a generar trabajo de calidad para 47 millones? No me dan los números. En Santa Cruz es la primera exportadora de oro y petróleo y son nueve mil empleos”.

Luego lanzó una advertencia contra el actual jefe de Estado: “El problema de este presidente es que es muy dogmático, quiere acomodar la cabeza al sombrero: cuando el sombrero no entra no achique la cabeza, agrande el sombrero, es por ahí. Y si lo hace lo vamos a ayudar, porque nadie quiere que le vaya mal; si le va mal le va mal a todos los argentinos”.

Y aseguró: “Quiero que sepa que si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan las riquezas, eliminar la clase media, ahí me voy a declarar Avatar de color celeste y azul para defender a la patria. A nosotros de colonia otra vez no”.

Comenzó su discurso: “No me gusta venir a los lugares donde hay cosas de él, es fuerte y difícil. Pero esa misma noche escuché al presidente: lo escuché en una cadena nacional y la verdad que me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina, sobre el proyecto anarco capitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo”.