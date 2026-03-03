Kuwait derriba por error tres aviones EE. UU.

Las defensas antiaéreas de Kuwait abatieron por error tres aviones de Estados Unidos, cuya embajada en ese país soltaba por la mañana del lunes una columna de humo.

Desde el inicio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán responde con salvas de misiles y drones contra los países del Golfo, en muchos casos aliados de Washington.

Tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait el domingo por la noche, informó el Mando Central de EUA.

“Los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, indicó el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom por sus siglas en inglés), aunque agregó que las tripulaciones se eyectaron y se encuentran a salvo.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, añadió.

Previamente, las autoridades locales habían informado que varios aviones de combate estadounidenses se han estrellado en el país.

En lo referente a la embajada, un periodista de AFP vio una densa columna de humo negro elevarse por encima de la legación el lunes por la mañana.