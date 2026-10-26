La 4T cree en los derechos del pueblo

En Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 931 viviendas del fraccionamiento Katania del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte de la meta del programa de Vivienda para el Bienestar, cuya meta en la entidad es de 82 mil nuevas casas que se realizarán en conjunto con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para garantizar el acceso a este derecho al pueblo de México.

“Y el acceso a la vivienda con Fovissste, Infonavit y con la Comisión Nacional de Vivienda. La Cuarta Transformación cree en los derechos del pueblo de México, creemos en la honestidad para gobernar, en la honestidad, en la cercanía para gobernar y no se puede gobernar si no se tiene amor al pueblo; eso es lo que significa la Cuarta Transformación y eso es lo que es esta unidad habitacional. Felicidades a todas y todos, esta es la felicidad de ida y vuelta, o como decía López Obrador: amor con amor se paga”, afirmó.

Sueño de familias

La jefa del Ejecutivo expresó su felicidad de cumplir este sueño de las familias morelianas y de todo el país, con una meta nacional de 1.8 millones de nuevos hogares, además de la reestructuración de 5 millones de créditos impagables que fueron diseñados durante los gobiernos neoliberales.

Destacó que la Cuarta Transformación apuesta por otros derechos del pueblo, como es el acceso a la educación gratuita y salud de calidad, para lo cual se construyen más escuelas y se realiza una gira nacional con visitas sorpresa para modernizar el sistema de salud.

En el caso de Michoacán, informó que visitó el Antiguo Hospital Vasco de Quiroga del Issste, que fue abandonado desde 2012, y anunció que reabrirá sus puertas en noviembre de este año para beneficio de los trabajadores; además de la construcción de nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud, que a partir de enero de 2027 ayudarán a mejorar la atención primaria.

Dependencias

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que con la construcción de hogares, los créditos de mejoramiento de casas, la reestructuración de créditos impagables y entrega de escrituras gratuitas serán 12 millones de familias beneficiadas con el programa Vivienda para el Bienestar.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que, con 570 mil casas, el organismo lleva un avance del 48 por ciento en la meta sexenal, que es de 1.2 millones; detalló que en Michoacán la meta pasó de 24 mil a 50 mil viviendas y para fin de este año se tendrá un avance del 66 por ciento, además de la reestructuración de 97 mil 550 créditos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a la presidenta por estas acciones que garantizan el derecho al acceso a la vivienda y por su apoyo en otros proyectos como la construcción del Hospital de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villas del Pedregal; la construcción del segundo anillo periférico de Morelia, que se va a inaugurar en diciembre; y del Morebús, una línea de transporte público que arrancará en febrero en beneficio de 300 mil y morelianos.