La 4T jamás va a fracasar: Sheinbaum

Desde Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la pobreza en este estado se redujo 22 por ciento con la llegada de la Cuarta Transformación y 739 mil 579 tabasqueños reciben un Programa para el Bienestar, a través de una inversión anual de 21 mil 261 millones de pesos (mdp).

“Por eso digo que el aumento al salario, de igual manera, el apoyo a través de los Programas del Bienestar, son las dos grandes acciones que han permitido que aumente el ingreso de las familias. Aquí en Tabasco la reducción de la pobreza en seis años fue del 22 por ciento de la población”, informó como parte de su gira nacional de rendición de cuentas en territorio por su primer año de gobierno.

Movimiento se mantiene

En la cuna de la Transformación, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que no se rendirá y junto al pueblo seguirá luchando, ya que el movimiento que encabeza es fuerte porque vive en el corazón del pueblo de México.

“Hay muchas y muchos que a través de muchas formas quieren que nuestro movimiento fracase, pero jamás va a fracasar, porque está en el corazón del pueblo de México”, aseveró.

Detalló que en Tabasco, 213 mil 316 personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 25 mil la Pensión el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 35 mil 89 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 10 mil 512 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 105 mil 46 la Beca Benito Juárez; 31 mil 775 de Producción para el Bienestar; 30 mil 78 de Fertilizantes Gratuitos; 52 mil 685 de Sembrando Vida; 88 mil 184 de Leche para el Bienestar; 15 mil 958 de Bienpesca; mil 590 escuelas de educación básica y 116 preparatorias reciben apoyo del programa La Escuela es Nuestra; y 53 mil 592 la Pensión Mujeres Bienestar.

En Tabasco resaltó el apoyo del Gobierno de México a productores al comprarles el cacao a precios justos y producir el Chocolate del Bienestar que se vende en las 26 mil Tiendas del Bienestar que hay en todo el país y anunció que el próximo año se va a construir la Chocolatera del Bienestar para que este producto se fabrique en dicha entidad.

“Y el objetivo es ir creciendo para que todos los pequeños productores de cacao en el estado puedan tener ganancias suficientes para vivir bien; porque muchas veces el cacao se vende muy barato y no es suficiente para poder generar bienestar, que es la gran palabra de la Cuarta Transformación”, añadió.

Proyectos

En obra pública, resaltó la construcción del nuevo ramal Roberto Ayala-Dos Bocas del Tren Interoceánico; la modernización del Puerto de Dos Bocas; la repavimentación de todas las carreteras federales; la construcción de la carretera Macuspana-Escárcega; obras de protección contra inundaciones en los ríos Grijalva y el Usumacinta; ampliación de preparatorias; un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); la sustitución del Hospital General de Macuspana, el Hospital General de Teapa y el Hospital General Cárdenas; la contratación de cinco equipos quirúrgicos, 86 médicos especialistas y 125 enfermeras y enfermeros; así como el mantenimiento de 145 quirófanos.

Además, con Vivienda para el Bienestar, se construirán 20 mil viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); 40 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aunado a la condonación de adeudos impagables en beneficio de 71 mil 328 familias; la construcción de un Centro LIBRE en cada municipio y reiteró que la refinería Olmeca opera al 100 por ciento.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que en su estado ya se ven resultados concretos del esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer año de gobierno, el cual permite que más familias accedan a sus derechos y da continuidad a un proceso de transformación al que lo define la justicia y el bienestar.