La barbarie de la simplificación

En las últimas semanas lo que sucede en el ámbito educativo ha formado parte fundamental de la agenda nacional; tal es el caso del uso de dispositivos digitales y de la inteligencia artificial como herramienta educativa y violencia en el entorno escolar.

La realidad es que se está ante grandes retos e importantes desafíos que se deben enfrentar de manera conjunta y mediante un esquema colaborativo, en donde el Estado, las familias, la sociedad, las escuelas y los alumnos sean corresponsables.

Al debate público se sumó, hace apenas unas horas, los resultados de la prueba PISA. De ahí que es oportuno hacer diversas reflexiones sobre la educación como derecho y herramienta para el desarrollo integral, el bienestar, la felicidad, la libertad y la democracia.

Edgar Morin, considerado una de las grandes conciencias intelectuales de nuestro tiempo y quien dedicó su vida a pensar la complejidad del mundo y del ser humano, criticó que se viva bajo la falsa creencia de que tener más información equivale a tener mejor conocimiento, cuando en realidad la calidad del saber retrocede al no saber conectar los datos.

Morin consideraba que la barbarie del pensamiento reside en la simplificación y en reducir la mente a un mero auxiliar del cálculo y la técnica. De ahí que propuso conectar los saberes mediante una educación integral que entienda la realidad en conjunto y no en compartimentos aislados.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que las características de la evaluación internacional no son las óptimas, así como en lo limitado que resulta comparar bajo una misma metodología a los sistemas educativos con realidades sociales distintas.

Saber que hubo una disminución en matemáticas, que los resultados se mantuvieron en ciencias y que los estudiantes salieron mejor librados en lectura no revela de forma integral la realidad.

El proceso educativo no puede reducirse a números y letras, claro que las matemáticas y la lectura son muy importantes, pero no lo son todo.

No, cuando el principal reto es luchar contra la deserción escolar, lograr que nadie abandone la escuela por falta de recursos y evitar que las y los adolescentes sean seducidos por la delincuencia organizada.

Edgar Morin escribió a los 104 años que no temía tanto a la inteligencia artificial como a la inteligencia humana superficial, porque el verdadero peligro es la falta de profundidad en el juicio humano frente al avance tecnológico.

Bajo la tesitura anterior, es importante mirar qué sucede en la escuela, cómo sucede y por qué sucede. Cuál es la experiencia y la vivencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las aulas.

El senador Cepeda Salas ha propuesto reformas para prevenir, atender y sancionar las violencias que suceden en el ámbito escolar y, en este contexto, ha enfatizado que es necesario adoptar nuevos paradigmas y entender que muchas veces el adolescente agresor también es víctima de violencia social y familiar. La apuesta es por la corresponsabilidad y por una educación verdaderamente integral e integradora.

Es importante referir que la Nueva Escuela Mexicana se ha decantado por la formación integral, busca educar con valores, ética y habilidades para la vida con un enfoque comunitario, donde el objetivo es conectar el aprendizaje diario con las necesidades y la realidad de la comunidad.

El pensamiento crítico, el fomento de la identidad nacional y el respeto por la interculturalidad también son aspectos importantes que no se deben desdeñar.

Cuando se habla de educación, se refiere uno a personas. Reducir su evaluación a las estadísticas es simplificar y minimizar su verdadero valor.