La Barredora, responsable de ataque en Angelópolis

Fueron integrantes de La Barredora, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes perpetraron el asesinato de tres jóvenes y dejaron a cinco personas heridas durante un ataque ocurrido el pasado fin de semana frente a un antro en la zona de mayor afluencia turística y de diversión de la ciudad de Puebla.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que fue dicho grupo delictivo el que planeó y ejecutó el asesinato de los jóvenes Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban a las afueras del antro Despecho, lo que causó gran conmoción entre la sociedad poblana.

“Puedo adelantar que fue parte del grupo de La Barredora quienes realizaron este ataque”, dijo en declaraciones a la televisora estatal.

La funcionaria recordó que por el caso fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un menor de edad, el cual fue vinculado a proceso.