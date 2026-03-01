La CDMX, segura y lista para el Mundial

“No hay un área o una alcaldía de esta Ciudad que no tenga algún atractivo que mostrar”, asegura la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, quien afirma que la capital del país se encuentra lista y en condiciones para ser anfitriona de la Copa del Mundo 2026, uno de los eventos más esperados del año, para el que se ha puesto en marcha un plan de trabajo “muy completo” desde hace más de un año.

A 103 días de la justa deportiva que arrancará el 11 de junio en el Estadio Banorte, la secretaria afirma que la Ciudad de México es segura, “camina con operativos y protocolos muy bien preparados” ante eventos de gran escala como la Fórmula 1 -que atrae a casi 500 mil personas en apenas tres o cuatro días- o la celebración a la Virgen de Guadalupe en La Villa, por la que llegan más de 13 millones de personas.

En entrevista, Frausto Guerrero destaca la vocación turística de una Ciudad con “mucho que ofrecer”, pero asegura que no se busca aumentar el turismo “indiscriminadamente”, sino hacer un turismo respetuoso, cuya vocación “no sea amenazante” para quienes la habitan.