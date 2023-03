La corrupción se mantiene en el Poder Judicial: AMLO

Desde la mañanera, el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló nuevamente que el Poder Judicial es una instancia facciosa al servicio de las élites, lo que hace que forme parte de la corrupción que hay en México.

Expresó: “Como poder está completamente distorsionado, impactado por la corrupción, es una instancia facciosa al servicio de las élites”.

Durante su conferencia a pregunta expresa sobre los abusos de la banca privada, el presidente dijo que el problema en este ámbito se extiende hasta el ejercicio de la abogacía, donde hay quienes salen de la carrera de Derecho y a los diez años ya se convierten en verdaderos gángsters.

“Es un poder faccioso, está para atender nada más a los de arriba, no al pueblo.

“Es un asunto complejo, su reforma no es fácil, porque tiene que ver no solo con los jueces, magistrados y ministros, sino con su estructura. Tiene que ver con la abogacía y para que no se enojen los abogados, puedo decir lo mismo de los economistas”, añadió.

El Ejecutivo Federal señaló que si se hiciera una renovación del total del Poder Judicial, de alrededor de unos mil 500 integrantes, para buscar personas idóneas, honestas y cercanas a la gente, “nos costará trabajo conseguirlos”.

Si se quita eso y se le da oportunidad a los que están saliendo de las facultades, que vienen con todo el entusiasmo de hacer justicia, con la idea de que se aplique que al margen de la ley nadie, se podría renovar porque debe haber tribuales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Centro Militar de Inteligencia no opera el sistema de espionaje Pegasus.

López Obrador repitió que “no hay nada ilegal” porque lo que se hace es “trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”.

“Tenemos que hacer inteligencia, que no espionaje, que es distinto”, expresó.

Al ser cuestionado sobre las diferencias entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Militar de Inteligencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador dijo que “hay información que se comparte”.

“Yo tengo otro dato”, mencionó al señalar que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus.