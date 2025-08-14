La DEA destaca “desmantelamiento” de cárteles

La Agencia Antidrogas (DEA) calificó de “paso significativo para desmantelar a los cárteles” la entrega, por parte de México, de 26 criminales, que incluye a Abigael González, alias “El Cuini”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez “La Tuta”, líder de los Caballeros Templarios, fue una decisión “soberana” y por la seguridad del país.

Terrance Cole, administrador de la DEA, emitió una declaración en la que señaló que “este es un paso significativo en el esfuerzo continuo de la DEA por desmantelar los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”, pues los 26 delincuentes entregados incluyen gente asociada “con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa y los Zetas”, y que ahora se encuentra “bajo custodia de los Estados Unidos”.

Destacó que entre los entregados “se encuentra Abigael ‘El Cuini’ González Valencia, cuñado del líder del CJNG ‘El Mencho’ y líder de ‘Los Cuinis’, una organización responsable del tráfico de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos”.

Aseguró que “estas detenciones son el resultado del incansable trabajo de investigación de la DEA y la coordinación operativa entre las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas”.