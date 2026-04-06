La detienen por intentar ingresar marihuana

Policías capitalinos detuvieron a una mujer que intentó ingresar marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos se suscitaron cuando las custodias penitenciarias realizaban labores de revisión a los ciudadanos que visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario, cuando se percataron de que una mujer actuaba de forma inusual.

Por lo anterior, conforme a los protocolos de actuación policial y en estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron oculto entre su ropa interior y las piernas una bolsa de plástico que contenía una hierba verde y seca similar a la marihuana.

Enseguida, detuvieron a la mujer de 34 años, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público