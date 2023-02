La división, es parte de la transformación: Obrador

En su acostumbrada conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la división de poderes es parte de la “transformación” que actualmente se vive, en contraste con las costumbres que prevalecían hasta el sexenio pasado.

En este sentido, López Obrador reiteró que ahora existe una división real, y por lo cual, la ministra Norma Piña se convirtió en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gracias a que él no recurre a la “regla de oro” que se mantuvo en el pasado con la que el titular del Ejecutivo federal definía este y otros nombramientos.

Posteriormente, recalcó que “es importante la separación de poderes. Imaginan el cambio que significa: la señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”.

Relató que cuando fue jefe de Gobierno, los integrantes del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México lo consultaron para que “dictara línea” en la renovación de la presidencia en esta instancia, pero les respondió que es un proceso que ellos debían resolver. “Hasta raro se sentían”, señaló.

Más adelante, el Ejecutivo federal apuntó que “si se tiene empleados en la Corte y hay corrupción de jueces, yo me tengo que quedar callado, [pero] si somos independientes podemos hablar; de por sí, a mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido”.

Finalizó al ponderar que la democracia es una realidad en el país, ya que el motor del cambio es el pueblo, y no los organismos.