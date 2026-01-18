La economía de México está fuerte e irá mejor

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo el sábado 17 de enero un encuentro con economistas en Palacio Nacional, con quienes conversó de crecimiento económico.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, compartió en sus redes sociales.

Sheinbaum fue acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La mandataria federal insistió recientemente en que la economía de México “está muy fuerte” y “vamos a ir mejor”, gracias al cambio de modelo económico que se dio en el gobierno pasado. Auguró que 2026 “va a ser un buen año”.

Anuncia fecha para credencialización del sistema de salud

Más tarde, la presidenta de México inauguró el Hospital Genaro Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza” del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa.

Ahí aseguró que su gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de salud, además que “ahora estamos dando muchos recursos”.

Asimismo, anunció que la credencialización para la unificación del sistema de salud dará inicio entre febrero y marzo próximos.

“Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud, van a saber a qué clínica le corresponde o a qué centro de salud, a qué hospital.

Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza, o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente (…)”, explicó al destacar el sistema de salud universal con IMSS, Issste e IMSS-Bienestar.

Aceptó que “poco a poquito” se avanza en el cumplimiento de los medicamentos.

Además, la titular del Ejecutivo federal reconoció a los “extraordinarios” ingenieros militares por ayudar en la construcción del Hospital General Regional No. 25.

“Costó mucho trabajo hacer el hospital, no fue porque no se quisiera, sino que es muy difícil construir aquí en Iztapalapa, ustedes lo saben. Es un suelo complicado, y luego primero había que demoler y la demolición no era fácil (…)”, refirió.

Reconoció que, en 12 años, desde el sexenio pasado, se han hecho muchas acciones en materia de salud, y destacó también el programa La Clínica es Nuestra, construcción de nuevos centros de salud y hospitales del IMSS, Issste e IMSS- Bienestar.

Acusó que los gobiernos del periodo neoliberal veían el acceso a la salud como una mercancía y dejaron de hacer hospitales y centros de salud para que crecieran los privados.

Insistió en que la autollamada cuarta transformación se cree en el estado de bienestar: “Luchamos por justicia social, por libertades, por democracia y por el bienestar de México”.

Darán atención a 500 mil derecho habientes

Zoé Robledo, director del IMSS, destacó que se trata del quinto hospital que se inaugura con la presidenta Claudia Sheinbaum y dará atención a casi 500 mil derechohabientes.

“Llegó la transformación y una de las primeras cosas que hicimos fue un inventario de todos los hospitales que estaban abandonados, inconclusos, emproblemados (…)”, dijo al señalar que el Hospital General 25 tuvo una inversión de 2 mil 435 millones de pesos.

Al 15 de enero, indicó el director del IMSS, este hospital ya muestra su capacidad con mil 228 ingresos hospitalarios, 271 cirugías, más de 6 mil 700 estudios de radiología, 55 mil estudios de laboratorio 77 sesiones de hemodiálisis, entre otras acciones. Cuenta además con 2 mil personas que integran el servicio médico.

“Detuvimos el proceso privatizador que había en el IMSS”, aseguró Zoé Robledo.

David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que la obra mejorará la calidad de vida de toda la población.

Un símbolo emblemático: Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la inauguración del Hospital y apuntó que esta infraestructura es un símbolo emblemático de la zona oriente de la ciudad y del Valle de México.

“Esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho, como un derecho y no como un negocio de unos cuantos. Y me siento muy orgullosa de ser parte de un gran movimiento que en su momento, con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum lograron detener la agenda privatizadora de la salud”.

Brugada recordó que este hospital resultó con daños tras el sismo de 2017. “Esta gran construcción, recordemos que fue afectada con el sismo y que había que primero hacer la demolición, que no era tan fácil. En ese momento me tocó ser alcaldesa de Iztapalapa y realmente fue muy difícil.