La economía está mejor que nunca: Claudia Sheinbaum

“La economía está mejor que nunca, el dólar está a 17 pesos, la deuda no ha aumentado, hay estabilidad económica (…) Somos la envidia de todo el mundo; México hoy brilla en todo el mundo porque tenemos un gran presidente, un pueblo que ama a su presidente y que quiere que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseveró Claudia Sheinbaum como una de las principales razones por las cuales el movimiento de la 4T debe seguir caminando a favor del futuro de todos, de todas y en especial de quienes menos tienen.

Desde la alcaldía Gustavo A. Madero en la capital del país, en donde por segunda ocasión fue acompañada por la alegría de simpatizantes de la zona, luego de que el pasado 26 de julio se comprometió a regresar a la demarcación, Sheinbaum Pardo aseguró que por convicción y por valores la continuidad de la Cuarta Transformación apuesta por una mayor apertura de los grandes derechos del pueblo de México.

Por lo anterior, destacó que es vital construir un segundo piso a la transformación iniciada en el 2018, para seguir trabajando a favor de las mexicanas y los mexicanos, contrario a lo que sucedía en gobiernos pasados, liderados por personajes como Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari, quienes se hicieron presentes en el lugar a través de unas botargas, las cuales fueron recibidas con desagrado por los simpatizantes.

“Nosotros nos comprometemos, ustedes nos conocen en la Gustavo A. Madero y en la Ciudad de México y saben que nosotros tenemos la convicción de Morena; nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México’’, aseguró.