La economía mexicana es sólida y fuerte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó que la economía mexicana es fuerte y sólida, por lo que el país saldrá adelante el próximo año, lo anterior luego de que este viernes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó el Paquete Económico 2025 ante el Congreso de la Unión.

“Es un Paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit, y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país ni mucho menos, ni del gobierno, pero sí algunos ajustes. Obviamente, se garantizan los programas de Bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación”. “Al fortalecer Pemex, —y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas—, también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte, y vamos a salir adelante el próximo año”, aseguró.

Afirmó que para el próximo año, hay un portafolio de inversiones en puerta, gracias al trabajo coordinado con empresarios, empresarias y el Gabinete Económico, que busca traducirse en mayor inversión extranjera que traiga bienestar para las y los mexicanos.

Firma decreto

Más adelante, Sheinbaum Pardo firmó el decreto por el cual se garantiza la igualdad sustantiva para las mujeres dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello, se avanza en el acceso a sus derechos.

“Es un día histórico. Hoy se publica este decreto y lo resumiría diciendo: las mujeres ya estamos en la Constitución, nuestros derechos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un reconocimiento de la desigualdad histórica, de tal manera que no solo es el acceso a la educación, a la salud, a todos los derechos, sino también un reconocimiento de esa desigualdad histórica y que, por lo tanto, tienen que ser abiertos todos los espacios para poder resolver esa desigualdad histórica para las mujeres”, aseguró durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El decreto constitucional queda publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este mismo 15 de noviembre y con ello entra en vigor para favorecer a todas las mujeres del país. Por otra parte, Sheinbaum Pardo dijo este viernes que en la transición de personas juzgadoras ante la convocatoria para la elección judicial de 2025 y las denuncias de “sabadazos” por la liberación de delincuentes, sería terrible que ocurriera un “año de Hidalgo”.

La mandataria admitió que “sí puede haber esos problemas que ya han ocurrido en varias ocasiones (liberación de delincuentes)”.

“Lo que nos queda es la denuncia pública, porque sería gravísimo que ocurriera algo así”, dijo.

Reacciona a uso de helicóptero privado por Monreal

y en otro tema, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el uso de un helicóptero privado por parte del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo la presidenta.

Comentó que Monreal aclaró que no se utilizó dinero público para el uso de helicóptero, pero dijo que desconoce de quien pueda ser la aeronave.

“Creo que esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces, también, y se aclaró ayer, que es importante porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular, que realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro”, dijo.