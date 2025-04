La educación como bien público

En un mundo que cambia más rápido que los propios temores, la educación debe cambiar y verse como un bien público y transformarse con la ayuda de la tecnología e inteligencia artificial.

La Unesco ha lanzado un llamado claro: el uso de la inteligencia artificial en las aulas ya no es opcional, sino una necesidad impostergable.

El reto no es si se debe integrar a las aulas o no, sino cómo hacerlo de forma ética, inclusiva y responsable, sin prohibiciones absurdas ni restricciones inútiles.

El futuro ya llegó. Y si se sigue educando con paradigmas del siglo pasado, mientras el siglo XXI rebasa con algoritmos, autogeneradores de texto y decisiones automatizadas, se estará condenando a la juventud al rezago digital.

La solución no está en cerrar las puertas a la tecnología, sino en abrir ventanas al conocimiento crítico, formar a los docentes, rediseñar los planes de estudio y educar para usar la IA, no para temerle.

La brecha no es solo económica: es pedagógica, ética y política.

Nos enfrentamos a una recomposición global donde quienes sepan usar la IA con sentido humano dominarán no solo el mercado, sino la narrativa de lo posible. Por eso, la formación docente se vuelve clave, no como adorno curricular, sino como derecho fundamental de una educación que se quiera llamar pública, digna y contemporánea.

Y mientras los gobiernos titubean entre permitir o prohibir, entre bloquear celulares o cerrar plataformas, los alumnos ya están dentro de ese mundo digital.

La pregunta entonces es: ¿los vamos a guiar o los vamos a abandonar? ¿Vamos a seguir simulando que educamos, mientras ellos se educan solos en TikTok, YouTube y ChatGPT?

La Unesco ha sido clara: la inteligencia artificial debe complementar, no reemplazar, el aprendizaje humano. Pero para que eso suceda, se necesita políticas públicas que inviertan en infraestructura, conectividad, capacitación y actualización docente. Y no con recursos recortados de la educación, sino con nuevos fondos que prioricen la formación ética y crítica sobre esta nueva herramienta.

El desafío no es solo institucional, es familiar y social.

La educación no ocurre solo en las aulas. También en casa, en la mesa, en la sobremesa. Los padres y madres deben comprender que la IA no es un enemigo de sus hijos, sino una aliada potencial si se usa con responsabilidad.

Así como se aprendió a convivir con la televisión, con el internet y los celulares, ahora toca aprender –todos– a convivir con la inteligencia artificial.

Y no para depender de ella, sino para entenderla, cuestionarla y usarla con sentido crítico.

Esto implica un cambio cultural y curricular: modificar lo que enseñamos y cómo lo enseñamos.

Ya no basta con memorizar datos, sino con entender contextos. Ya no sirve repetir fórmulas, sino saber para qué sirven. Se necesita un cambio de costumbres, de enfoque, de valores. Porque la IA no va a esperar a que terminemos de decidir si gusta o no. Ya está aquí.

Frente a este panorama, el llamado es para actuar ya: ni tecnofobia ni tecnolatría.

Solo una educación crítica, ética y humanista podrá guiar hacia un uso consciente de la inteligencia artificial.

No se trata de sustituir al maestro por una máquina, sino de darle al maestro las herramientas para enseñar con más profundidad.

No se trata de castigar al alumno que usa IA, sino de enseñarle a utilizarla con responsabilidad.

Docentes, padres, autoridades, alumnos, sociedad civil: el cambio no vendrá de un decreto, vendrá de la voluntad.

Si no se reforma la educación desde sus cimientos, o si no se usa a la educación como bien público, se estará educando para un mundo que ya no existe.