La Familia Michoacana y el CJNG operan en Morelos

En Morelos operan actualmente los cárteles de La Familia Michoacana y el Jalisco Nueva Generación, con las agrupaciones regionales Federación Guerrerense, Unión Morelense, Unión Tepito y Nuevo Imperio, así como 15 células criminales distribuidas en toda la entidad.

El fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, aludió únicamente los dos grupos de corte nacional y los cuatro grupos delictivos regionales, sin mencionarlos por su nombre.

La identificación y la suma de las 15 células trascendió de manera extraoficial, luego del abatimiento de un líder criminal en el municipio de Tlaltizapán, el homicidio del dirigente del PRI en el municipio de Tetecala de la Reforma, así como el asesinato de un sargento del 108 Batallón de Infantería, durante un enfrentamiento con civiles armados registrado la madrugada del sábado en el municipio de Tlaquiltenango.