La gubernatura no es un sueño cancelado: Robledo

La gubernatura de Chiapas no es un sueño que pueda cancelar de manera definitiva, afirmó Zoé Robledo, director general del IMSS, al aclarar que “yo no tomé esta decisión porque fuera abajo en las encuestas o porque no fuera a ganar en el proceso del partido en el que milito, sino porque pienso que en este momento soy más útil aquí, consolidando este propósito del IMSS Bienestar”.

Luego de afirmar que recibió la felicitación de su papá, el político Eduardo Robledo Rincón, ex gobernador de Chiapas, por la decisión que tomó, reiteró que este fue un acto de congruencia para materializar la encomienda de implementar el IMSS Bienestar.

Zoé Robledo refirió que jamás pensó en ser director del IMSS, labor que se ha convertido en todo un reto al tener que construir un nuevo modelo de atención médica gratuita y universal, tras el fracaso que supuso el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

A través de sus redes sociales, Robledo compartió una foto de la campaña que hizo en 2010 cuando competía por una diputación local, y recordó también que buscó ser senador: “Mis esfuerzos estuvieron encaminados a ser gobernador de Chiapas y desde ahí intentar transformar la realidad de millones de paisanos históricamente excluidos y olvidados”.

“Hoy la transformación me necesita acompañando al presidente y al frente del doble esfuerzo: mejorar los servicios del IMSS y construir el IMSS Bienestar. Es la decisión más difícil que he tomado en mi carrera, pero la más correcta. Espero tener el talento para demostrarlo”, escribió Zoé Robledo.

Además, el director del IMSS retomó las palabras de López Obrador: “En un proceso de transformación uno debe saber en dónde puede ser más útil al proyecto: no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales”.

Aseguró que los chiapanecos entenderán esta decisión

“No somos de los que dejan la tarea a la mitad. Sabemos responder cuando la nación nos reclama sacrificios. Algunos amigos y simpatizantes en Chiapas podrán sentirse desilusionados o confundidos. Me preguntan: ‘¿por qué el proyecto nuevamente tiene que aplazarse? ¿por qué esta decisión cuando vamos arriba en las encuestas?’ A ellas y a ellos les digo: La 4a Transformación debe consolidarse, en México, pero sobre todo en Chiapas. Lo haremos juntos, desde la trinchera que nos corresponda”, declaró.

“No me explico sin Chiapas. Pero esta misión trasciende mis sueños y aspiraciones. La patria es primero, y Chiapas es, final y plenamente, parte de ella. Hay rumbo: el porvenir. Hay honor, seguir con Obrador”, señaló.