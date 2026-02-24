La identidad de “El Mencho” fue confirmada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya confirmó la identificación del cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, así como de los otros presuntos integrantes de la delincuencia organizada que fueron abatidos durante el operativo federal.

El funcionario detalló que la autoridad ministerial federal cuenta con la confirmación oficial de las identidades.

Al ser cuestionado sobre el perfil de los dos hombres que acompañaban al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, García Harfuch explicó que formaban parte de su círculo de seguridad y que uno de ellos ocupaba un cargo de mando dentro de la estructura criminal.

Corresponde a familiares reclamar cuerpo

Respecto al destino de los restos, el titular de Seguridad indicó que conforme a los procedimientos habituales, corresponde a los familiares reclamarlos ante la autoridad ministerial.

Con ello, el Gobierno Federal confirmó que la FGR mantiene bajo su resguardo los cuerpos y continúa con las diligencias correspondientes derivadas del operativo.

Indicó que con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados, 37 de ellas en Jalisco.

La FGR subrayó que continúa con los trabajos de investigación respectivos y mantendrá informada a la opinión pública en la medida que el debido proceso lo permita.

Se registraron 62 personas fallecidas

Además, el secretario de Seguridad informó que tras el operativo de alto impacto se registraron en Jalisco seis agresiones donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado.

De igual forma, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada durante los ataques.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

El secretario reportó que se contabilizaron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Precisó que en Jalisco se registraron 18 bloqueos, el mayor número, mientras que en otras entidades fueron eventos aislados atendidos de forma inmediata.

Personas detenidas

Asimismo, informó que 70 personas fueron detenidas en siete estados del país. En cuanto a los enfrentamientos, detalló que se registraron 27 agresiones contra autoridades.

El funcionario hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar en las instituciones.

Así también, Omar García Harfuch emitió un mensaje para reconocer al personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, así como al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).