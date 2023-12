La importancia de PISA para México

El 5 de diciembre, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer su informe de resultados de PISA (Programa de Evaluación de Estudiantes Internacionales). En prácticamente todos los medios de comunicación se aborda el tema de los bajos resultados de los estudiantes mexicanos, que se resume en el alto porcentaje de alumnos de 15 años de edad que no logran adquirir las competencias básicas en matemáticas (66 %), lectura (47 %) y ciencias (51 %); cifras que representan el doble del promedio de los países de la OCDE en esta condición: 31 %, 26 % y 24 %, respectivamente.

En el otro extremo, los resultados de los estudiantes mexicanos con calificaciones altas son prácticamente inexistentes, mientras que el promedio de los países de la OCDE fluctúa entre 7 y 9 %.

Comparando los resultados de México (2000-2022), el informe muestra una tendencia negativa del aprendizaje en matemáticas y ciencias, mientras que en lectura no se observan cambios significativos. Algo similar se observa en el promedio de los países de la OCDE, que tuvo un decremento significativo en las puntuaciones de matemáticas y lectura, pero no en ciencias.

Dos hipótesis (pero no las únicas) que pueden explicar la pérdida de aprendizaje se refieren al tiempo prolongado que las escuelas estuvieron cerradas y a la poca disponibilidad de infraestructura digital en los hogares para recibir clases en línea. Lo anterior se traduce en un incremento de las brechas educativas entre países (más y menos desarrollados) y entre poblaciones al interior de ellos (más y menos privilegiadas).

Además, es importante analizar el tipo de competencias que adquieren el promedio de estudiantes de un país y aquellos que no logran adquirir; información que sirve para diseñar políticas y programas educativos que ayuden a los estudiantes a recuperar el aprendizaje perdido, especialmente, aquel que es necesario para seguir aprendiendo.

Por ejemplo, en matemáticas, los estudiantes mexicanos de 15 años pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo puede representarse matemáticamente una situación sencilla; sin embargo, no pueden modelar matemáticamente situaciones complejas. En lectura, pueden identificar la idea principal de un texto de extensión moderada; no obstante, no pueden comprender textos extensos, tratar conceptos abstractos o contraintuitivos y distinguir entre hechos y opiniones.

El informe de PISA representa actualmente la única fuente de información confiable del país sobre los niveles de aprendizaje de los estudiantes, la que puede ser comparada con otros países y consigo misma a lo largo del tiempo.

Dicha información debiera ser utilizada para diseñar políticas públicas cuya meta sea mejorar los niveles de logro educativo. Sin ellas, estaremos cada vez más alejados de los países punteros. Por desgracia, México renunció a tener sus propias métricas de aprendizaje, que se complementarían con la de los estudios internacionales. Hay que esperar que el próximo gobierno rectifique este error.