La instrucción es que no salga de la cárcel: Duarte

De barba de candado, reloj en mano izquierda, chaleco color caqui, en lo que se apreció un aparentemente nuevo look, Javier Duarte de Ochoa intervino cuatro veces en la audiencia de ayer jueves en la que se le imputó el delito de peculado.

En su última participación ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, en una sala del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz acusó que el nuevo proceso penal en su contra tiene “tintes políticos” para impedir que deje la cárcel en abril.

“La instrucción es que Javier Duarte de Ochoa no salga de la cárcel”, dijo.

Por ello, acusó que se le están inventando y fabricando nuevos procesos para imponer una media cautelar que lo mantenga recluido en el Reclusorio Norte, donde está próximo a cumplir nueve años preso.

Y añadió: “Quiero seguir creyendo en el Poder Judicial (...) el hecho de que me quieran imputar un delito por la publicación de un acuerdo en la Gaceta (del gobierno de Veracruz) es irrisorio”.

Le dictan prisión preventiva

Más adelante, sufrió un nuevo revés que aleja la posibilidad de obtener su libertad en abril próximo, mes en el que cumple su condena de nueve años de prisión por los delitos de lavado dinero y asociación delictuosa.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor dictó prisión preventiva justificada al expriista por un caso de presunto peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo para personas vulnerables en 2012.

