Todos los tribunales mexicanos tienen una página de Internet. En muchas de ellas es posible consultar expedientes, conocer los acuerdos de los jueces y revisar las notificaciones.

Sin embargo, en la mayoría de los poderes judiciales todavía es necesario acudir físicamente para presentar una demanda o entregar un escrito. Se ha confundido tener presencia en internet con ofrecer justicia digital.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana en su edición más reciente, con datos de 2025, evaluó las posibilidades de tramitar electrónicamente los procedimientos civiles, familiares y mercantiles ante los poderes judiciales de las entidades federativas.

El resultado general fue de 52.8 puntos sobre 100. Las diferencias entre estados son enormes: mientras el Estado de México y Nuevo León alcanzaron la máxima calificación, Zacatecas obtuvo apenas dos puntos.

El acceso a la justicia digital depende, en buena medida, del lugar donde se viva. Hay un dato todavía más revelador. De los 10 elementos evaluados, el que tiene mayor importancia es también el menos desarrollado: la posibilidad de presentar demandas, contestaciones y pruebas por medios electrónicos.

Según la materia, solamente entre el 28 y el 31 por ciento de los poderes judiciales locales permiten hacerlo. Esto significa que se puede tener tribunales con páginas de internet, pero que siguen exigiendo la presencia física de las personas para realizar actuaciones fundamentales.

El problema no es solamente tecnológico. El artículo 17 de la Constitución reconoce el derecho a una justicia pronta y expedita. Para hacerlo efectivo, no basta con que existan tribunales; es necesario que las personas puedan acudir a ellos sin enfrentar obstáculos desproporcionados.

Trasladarse a un juzgado puede representar una molestia para quien dispone de tiempo y recursos. Para quien vive lejos, tiene alguna discapacidad o pierde un día de salario por acudir al tribunal, puede convertirse en una barrera para ejercer sus derechos. La digitalización permite reducir algunas de esas desigualdades.

Los resultados también muestran que las diferencias existen dentro de los propios poderes judiciales. Nayarit obtuvo 100 puntos en materia familiar, pero solamente 12 en civil.

Esto demuestra que la posibilidad de ofrecer justicia digital no depende exclusivamente de contar con grandes presupuestos o infraestructura: también importa cómo se organiza y aprovecha la tecnología disponible.

La modernización judicial debería concentrarse en lo esencial. Antes que invertir en nuevos portales informativos, convendría garantizar que las personas puedan presentar sus demandas, aportar pruebas y realizar promociones electrónicamente.

La tecnología debe facilitar el acceso a los tribunales, no limitarse a informar sobre lo que ocurre dentro de ellos. Una página de internet no hace digital a un tribunal. La verdadera transformación llegará cuando las personas puedan acudir a la justicia sin necesidad de desplazarse hasta un juzgado.