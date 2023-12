La lucha contra los discursos de odio

Su crimen desató indignación, pero también atizó un odio en contra de quienes, como le magistrade, han decidido exigir que se les reconozca su identidad. El Universal

La última vez que le magistrade Ociel Baena Saucedo dio un mensaje en público, reconoció que era víctima de ataques de odio y que enfrentaba discriminación por mantenerse en su cargo en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Lo anterior, explicó, porque se consideraba una persona transgresora, que cuestionaba el status quo y que no estaba dispuesta a seguir ocultando sus “manierismos” y “joterías” para guardar las formas.

Aseguró que por muchos años las personas de la comunidad LGBTIQ+ habían estado “escondidas” en el clóset para no incomodar, algo que debe cambiar mediante el impulso de los derechos políticos.

Aquel 11 de noviembre, desde Oaxaca, Ociel —la primera persona no binaria en América Latina en alcanzar el título de maestre en Derecho Electoral—expuso que lo que buscaba al impulsar esos derechos era vivir en paz y sin temor a sufrir agresiones en la calle o los espacios públicos.

Menos de 48 horas después de emitir este mensaje, le magistrade Ociel Baena fue encontrado sin vida junto a su pareja en su casa en Aguascalientes, un crimen que desató indignación a nivel nacional, pero que también atizó un odio en contra de quienes, como la magistrade, han decidido exigir que se les reconozca su identidad y que se les trate con respeto y dignidad.

El derecho a existir

Como parte de aquellas últimas palabras que expresó en Oaxaca, Baena contó que hace cuatro años había tenido un acercamiento con la teoría queer y conceptos como lo no binario, como una identidad sexogenérica. Hasta antes de ello, recordó que se sentía fuera de las categorías de hombre o mujer, por lo que cuando al fin se entendió y definió como una persona no binaria, finalmente fue libre de expresar su personalidad con rasgos de ambos géneros.

Fue como parte de dicho proceso que Ociel comenzó a utilizar la “e” como una forma de marcar el género neutro al nombrarse y que forma parte del lenguaje inclusivo; fue así que determinó que la forma correcta para referirse a su persona era el pronombre “le” y los sustantivos terminados en dicha vocal, por ejemplo: magistrade o doctore.

Esta modificación en el uso del lenguaje fue uno de los detonantes del odio en su contra, mismo que se manifestó en redes sociales, acompañado de burlas y comentarios degradantes, bajo el argumento de que se distorsiona el español al emplear la “e” para marcar el género neutro. Según expertos, ninguno de dichos argumentos se sostiene.

De acuerdo con la doctora Charlynne Curiel, especialista en antropología de género y adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el asesinato de le magistrade puso de manifiesto la persistencia de los discursos de odio que existen en el país en contra de las personas del colectivo LGBTIQ+.

Este odio, agrega la especialista, está tan arraigado y latente en diferentes espacios de la vida social que se manifiesta en el hecho de que México se ubique como el segundo país con mayor número de crímenes de odio en contra de personas de esta comunidad y que solo en 2022 sumaron al menos 87, al considerarse las muertes violentas de personas LGBTIQ+.

Para Charlynne Curiel, las personas no binarias comparten muchas similitudes con las trans en lo referente a las desigualdades estructurales que enfrentan, principalmente porque en ambos casos existe una falta de reconocimiento a su identidad de género.

Ante ello, la especialista explica que los discursos de odio que se apoderaron de las redes sociales tras el asesinato de le magistrade, expresan la incapacidad de la sociedad de reconocer las diversidades, divergencias y disidencias sexuales, así como la falta de respeto ante las decisiones que cada persona toma respecto a su identidad y su vida. Todo esto oculto bajo una falsa preocupación por la transgresión al lenguaje, por ejemplo.

El pretexto del lenguaje

Carlos Ivanhoe Gil Burgoin, lingüista, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, coincide al explicar que el odio y el rechazo al uso de palabras como magistrade, en realidad no se fundamenta en una preocupación real porque se transgreda al idioma español, sino que busca negar la identidad de una persona no binaria y el uso de la “e” para expresarlo, al asegurar que palabras como esa no existen.

“Definitivamente, el odio que suscita no tiene que ver con la gramaticalidad de la lengua, porque gran parte de la sociedad continuamente está transgrediendo sus normas de una u otra forma, y precisamente el lenguaje siempre está cambiando por medio de esas transgresiones”, afirma en entrevista.

Sobre el uso de palabras como magistrade, el investigador afirma que es falso que la palabra no exista, pues desde del punto de vista de la lingüística académica y científica que se encarga del estudio del lenguaje, “todo lo que se usa y todo lo que se manifiesta en las prácticas de los hablantes es algo que existe lingüísticamente y es viable, porque si no lo fuera, no se usaría”.

Para el especialista, lo que se observa actualmente es un reclamo por parte de la comunidad hablante para que el lenguaje se adapte mejor a una realidad social, y asegura que de ninguna forma estas modificaciones afectan negativamente a la lengua, por el contrario, pues señala el experto que se trata de algo normal y natural en su evolución.

“Estas prácticas lingüísticas han traído al debate público el tema del género, la identidad y la representatividad, que hasta antes de esto no se había considerado tan importante. Lo que realmente le molesta a la gente y genera tanto odio es la posibilidad de romper el esquema del binarismo de género y lo que las personas no binarias representan, y eso se oculta bajo argumentos de protección a la lengua”, finaliza.