La luz de su linterna salvó a tercer minero

A una profundidad de 300 metros, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario, Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, resistió 13 días bajo tierra, dentro de una cápsula de aire que le permitió sobrevivir, ser rescatado y llevado a un hospital de Mazatlán.

Antes de ser trasladado en un helicóptero, a dicho empleado se le hizo un chequeo médico y recibió energéticos para su consumo, dadas las condiciones precarias de salud que presentó al ser extraído entre los túneles inundados de esta mina, por diferentes equipos de rescate.

Zapata Nájera permaneció atrapado por el agua y lodo que entró a todos los túneles, al derramarse los jales de la represa. La luz luminosa de su linterna permitió a los cuerpos de rescate localizarlo, desde la tarde del martes pasado e intensificar las labores de extracción.

El pasado 7 de abril, el Comando Unificado quien se encarga de coordinar las operaciones de búsqueda y rescate en la mina Santa Fe, informó que a las 13:50 horas (local), las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango.

Compartió que de inmediato se activaron los protocolos para la extracción segura del trabajador, quien estuvo en el lugar desde el pasado 25 de marzo cuando quedó atrapado junto a otros tres mineros.

Localizan sin vida a tercer trabajador

La Coordinación Nacional de Protección Civil (PC) del Gobierno de México informó sobre la localización sin vida de un tercer trabajador.

Tras localizar el cuerpo, equipos especializados llevaron a cabo los procedimientos técnicos necesarios para su recuperación. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del trabajador a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas que permitan confirmar su identidad.

Las autoridades señalaron que mantienen comunicación directa con los familiares de los trabajadores afectados, con el fin de informarles sobre el avance de las investigaciones y los procesos en curso.

En tanto, los trabajos de búsqueda continúan de manera ininterrumpida en el sitio, con el objetivo de localizar al último minero que permanece desaparecido.