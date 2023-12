“La Cuarta Transformación es vanguardista”, aseguró la precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, al señalar que luchan por el bienestar del pueblo.

“La independencia fue vanguardista en el mundo, la reforma fue vanguardista, la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX vanguardista en el mundo entero, y la Cuarta Transformación es vanguardista en el mundo entero y estamos mostrando al mundo que se puede generar desarrollo con bienestar, con soberanía, esa es la esencia de la Cuarta Transformación”.

Añadió que la transformación es tiempo de mujeres, “es transformación y mujer, pero no queremos proyectos que regresen al pasado, que sean discriminatorios”.

“En nuestro país, la M de machista se quedó atrás, ahora es la M de mujer”, aseguró Sheinbaum.

En Huamantla, Tlaxcala, Sheinbaum se reunió con militantes y simpatizantes a quienes les aseguró que en compañía van a construir el segundo piso de la transformación, esto luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador “puso los cimientos”.

“Lo importante es que no cambie el modelo (de la cuarta transformación), ya demostró que funciona, el peso es el mejor evaluado de todo el mundo, la oposición decía que iba a estar a 36 pesos por dólar, está a menos de 20 pesos, nadie nunca había logrado eso en el país”; añadió que los mexicanos migrantes de Tlaxcala ayudan al envío de las remesas y han fortalecido la economía.

En este sentido, la precandidata única a la Presidencia de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” agregó que algunos de los otros objetivos de la continuidad de la Transformación son luchar por una educación pública y de calidad para todas las infancias y en especial para las juventudes, tal y como se hizo en la Ciudad de México, en su gestión como jefa de Gobierno donde se otorgó el apoyo “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para empezar” a estudiantes de escuelas públicas de educación básica y se construyeron las universidades “Rosario Castellanos” y la “Universidad de la Salud”, donde ahora estudian más de 50 mil jóvenes.

“Mi sueño es que esa beca universal de preescolar a secundaria no solo sea para la Ciudad de México, sino sea para Huamantla, que sea para todo Tlaxcala y que sea para todo el país”, añadió.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum expresó que la continuidad de la Cuarta Transformación es la clave para seguir apoyando a las mexicanas y mexicanos con programas sociales y con obras de infraestructura históricas, las cuales nunca fueron posibles con administraciones neoliberales, pues fueron “gobiernos que privatizaron nuestro país, que privatizaron minas, privatizaron empresas, que hicieron de México el país de unos cuantos, se olvidaron del pueblo”.

“Se visten con un disfraz. Dicen que están a favor de los programas sociales, pero no es cierto; dicen que están a favor del incremento del salario mínimo, pero no es cierto, porque cuando gobernaron no lo hicieron, para ellos los adultos mayores son unos flojos, para nosotros son héroes de la patria”, añadió tras dar como ejemplo que con la 4T se han generado nuevas oportunidades con apoyos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrado Vida, así como con proyectos como la recuperación de los trenes de pasajeros, la construcción de la refinería de Dos Bocas, entre muchas más.