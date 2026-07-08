La mal informaron, dice vicealmirante a Sheinbaum

Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante vinculado al caso de huachicol fiscal en México, envió una octava carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo donde argumenta que, al no tener información sobre su caso, se vulnera el derecho de presunción de inocencia, lo que genera un “efecto corruptor” sobre el proceso judicial.

En la carta, fechada el 04 de julio de 2026, Farías Laguna explica la situación por la que se encuentra en prisión y denuncia vulneraciones al debido proceso, derecho a una defensa adecuada y obstrucción de la justicia. También menciona que las pruebas que lo acusan son un video anónimo de YouTube que no tiene cadena de custodia ni metadatos, así como menciones de terceras personas en declaraciones de testigo colaborador que, señala, tienen como fin obtener un criterio de oportunidad.

Señala que desde el 07 de noviembre de 2025 solicitó a la Secretaría de Marina (Semar) los actos de investigación que se realizaron, ya que son útiles para demostrar con pruebas que no desempeñó cargos dentro Semar que tuvieran relación con designación de personas para desempeñarse en aduana marítimas ni en la agencia nacional de aduanas, dato que, asegura, contraviene la acusación con la que se le pretende culpar.

Además, indicó que también pidió las entrevistas hechas a personal de Semar a quienes, señala, amenazaron y de quienes pretendieron obtener declaraciones que lo culparan, amagándolos con sus retiros o con quitarles sus cargos.