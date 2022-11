La marcha evidenciará “la simulación” de conservadores

López Obrador se pronunció por que los consejeros sean elegidos por la ciudadanía. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que la marcha en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) evidenciará “la simulación” de los grupos conservadores que dicen estar a favor de la democracia, pero que en realidad quieren recuperar el control del país para beneficio propio.

“En el periodo neoliberal se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, que incluso repudiaban a los partidos. Puro choro mareador. Y ahora no, ahí van a estar (en la marcha) agarrados de la mano todos. Y eso es muy bueno porque mediatiza la simulación”, manifestó.

En esta entrevista, López Obrador insistió en la necesidad de reformar el sistema electoral, por lo que llamó a los legisladores a que actúen como verdaderos representantes populares en la discusión de la propuesta en la materia.

En este sentido, se pronunció a fin de que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por la ciudadanía y no por los partidos políticos, “porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros”, además de que estos no garantizan la imparcialidad ni comicios limpios, y han formado parte de los fraudes electorales.

Para concluir, deseó que “les vaya bien. La verdad no es quitar al INE (…) Yo estoy aquí por el pueblo y es al que respeto, al que me debo, es mi único amo, no me puso Claudio X. González, los empresarios, ni los medios”.