La marcha, una celebración para conmemorar el 4o año

En la mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que la marcha se tratará de una celebración para conmemorar el cuarto año del inicio de la transformación, con el arranque de su gobierno, la cual incluirá un informe de resultados de cuatro años de su administración.

En ese sentido, el mandatario federal consideró que la gente que se sumará a la marcha convocada para este domingo acudirá no para manifestarse en favor de la reforma electoral, sino para defender la cuarta transformación y sus derechos.

“Vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de todas las clases sociales, están invitados y va a ser marcha, desfile, van a haber acarreados –señaló en tono irónico—, pura gente que no va a saber a qué va.

“¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la cuarta transformación, va a defender su movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos”.

Más adelante, el presidente subrayó que esta movilización va más allá de apoyar la reforma electoral y a diferencia de la convocada por la oposición de hace un par de semanas –donde se dijo que se defendía al Instituto Nacional Electoral—, la de este domingo es para que la gente defienda sus derechos.

“Lo electoral ya se resolvió, lo va a atender el Congreso, ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral, estos días son dos cosas fundamentales: una, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que no ganen tanto, 400 mil pesos mensuales, los consejeros (del INE), es mucho, es un insulto, de que tiene que bajar los gastos, porque es dinero del pueblo, y eso la Constitución lo permite; y lo segundo, es que no haya compra de votos, también la Constitución lo permite. Entonces va la ley, porque si no, imagínense, se reúnen pues todos los corruptos, toda la banda de malhechores que quieren mantener el antiguo régimen y utilizarán muchísimo dinero, ya lo han hecho, en las elecciones”.

Posteriormente, indicó López Obrador que la convocatoria está abierta para todos los ciudadanos del país, incluidos sus secretarios de Estado o los gobernadores que se deseen sumar, pues se realizará en domingo, día libre. “Es un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en nuestro país”.

Para concluir, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “puede ser la última (marcha que encabece), aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depare el destino, nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios, el conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”.