"La Mayiza" en lista de personas bloqueadas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo sobre grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en nuestro país, entre ellos siete personas físicas y 15 personas morales.

Lo anterior, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En un comunicado, la UIF explicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.

Señaló que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.

Informó que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.