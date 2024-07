La mujer más cercana a Sheinbaum a la Consejería

Considerada una de las mujeres más cercanas de Claudia Sheinbaum debido a que fue su fiscal cuando era jefa de Gobierno de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, fue nombrada la próxima Consejera Jurídica de la Presidencia.

Cabe mencionar que la Consejería Jurídica es la dependencia que revisa y valida los decretos, acuerdos, instrumentos jurídicos y propuestas de ley que presenta el Poder Ejecutivo. Se encarga de corroborar que todos esos documentos estén apegados a la Constitución.

¿Quién es?

Nació el 17 de enero de 1954. Es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2008, Godoy fue presidenta de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se desempeñó como diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) de 2012 a 2015 y como coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Fue también diputada federal de la 63 Legislatura de 2015 a 2018.

Durante el periodo de Marcelo Ebrard —designado secretario de Economía para el Gobierno de Sheinbaum— al frente de la Jefatura de Gobierno de la capital, fue coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal de 2008 a 2009 y directora de Desarrollo Delegacional en la alcaldía Iztapalapa de 2009 a 2012.

Fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados por el EZLN y el gobierno.

En 1985 fundó un despacho para apoyar legalmente a las víctimas del sismo de 8.1 en México.

Propuesta

Ernestina Godoy buscará desde la Consejería Jurídica de Presidencia llevar las propuestas de Sheinbaum “a buen término”, por ello considera su cargo como “de mucha responsabilidad”.

La futura consejera jurídica del Gobierno de México analiza los retos de su próximo cargo y asegura que Alejandro Gertz participará en el Gabinete de Seguridad: “Tiene que coordinarse. No veo un gabinete reunido todos los días donde se diga: ‘Ah, no, eso yo no lo hago”.

Es un área de alta responsabilidad, le da fundamento jurídico no solo a la presidenta, sino a toda la administración pública. Si le agregamos que se da en la consolidación de un cambio de régimen, se trata de armar todo el andamiaje constitucional, jurídico, legal, administrativo de una nueva forma de gobernar. Tiene que haber un sistema jurídico que sustente eso que se ha venido a llamar el humanismo mexicano. Hay que crear normas, hay que modificar no solo las 20 iniciativas que se enviaron al Congreso, sino las nuevas, por de pronto tres, como el reconocimiento a una beca universal para todos los estudiantes de educación básica, el apoyo no contributivo para las mujeres de 60 a 64 años y la no reelección.