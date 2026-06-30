La Muñeca es clave para investigación de asesinato

La detención en Yautepec, Morelos, de Jovany “N”, alias “La Muñeca”, integrante de una célula delictiva vinculada con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, permitirá “avanzar en la investigación” de los hechos, pues el sujeto habría participado “en el entramado de coordinación del ataque” perpetrado el 20 de mayo de 2025, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

“Es una detención que nos va a permitir avanzar en la investigación, es una detención relevante, era uno de los objetivos principales que teníamos en esta etapa de la investigación”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de la Policía precisó que Jovany “N” está identificado como presunto miembro de una célula delictiva que habría participado en el asesinato de los colaboradores.

Ante esto, adelantó que a partir de su detención, se seguirán desarrollando líneas de investigación del caso.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la investigación “no se detiene” para que no haya impunidad en este caso.