La ONU declara una era de bancarrota hídrica global

Un informe del Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud (INWEH, en inglés) de la ONU alertó que el mundo se encuentra en “una era de bancarrota hídrica global” en la que se ha producido ya una pérdida irreversible de recursos que será imposible recuperar.

El informe advierte que el concepto de “crisis” en referencia a los recursos hídricos es inexacto ante la realidad que se vive en muchas partes del planeta y que lo apropiado es que las autoridades asuman una postura “poscrisis” en la que se han producido “pérdidas irreversibles” que nunca serán recuperables.

El autor del informe, el profesor Kaveh Madani, declaró en un comunicado que “este informe establece una verdad incómoda: muchas regiones están viviendo por encima de sus medios hidrológicos y muchos sistemas críticos de agua están ya en bancarrota”.

Aunque Madani indicó que no todos los países están sufriendo la bancarrota de los sistemas acuíferos, el científico sí indicó que existen suficientes “sistemas críticos”.

Consecuencias

El informe señaló que las regiones en la peor situación son el Medio Oriente, el Norte de África, partes del sur de Asia y el suroeste de Estados Unidos.

Para los humanos, estas son algunas de las consecuencias: más de mil 800 millones de personas vivían en condiciones de sequía en 2022-2023; 4 mil millones de personas se enfrentan a graves carestías de agua al menos un mes al año; el valor anual de la pérdidas de los servicios que proporcionaban los humedales desaparecidos es de 5.1 billones de dólares.