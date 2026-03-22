La ONU ya no sirve, no puede evitar guerras: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las Naciones Unidas “ya no sirven”, pues no están cumpliendo su función de evitar los conflictos armados y advirtió sobre el riesgo de un debilitamiento del sistema multilateral.

“Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (...) perfectamente alguien puede decir que ya no sirven”, dijo durante su intervención en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África que se celebra en Bogotá.

El mandatario aseguró en su discurso que Naciones Unidas, creada en 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial con el propósito fundamental de preservar la paz y la seguridad internacionales, “puede entrar en una parálisis” por su incapacidad para resolver problemas globales, en especial los conflictos armados.

En este marco, Petro llamó a la ciudadanía mundial para que salga a las calles y se movilice para exigir un alto el fuego en Medio Oriente y en otros conflictos internacionales, ante la escalada de violencia en distintas regiones.

“Yo creo que si no queremos extender el conflicto del Medio Oriente a una catástrofe económica mundial, social mundial y a una guerra mundial como ya lo empezamos a ver en la guerra de Ucrania, la humanidad tiene que exigir toda con palabras y en las calles un cese al fuego inmediato”, afirmó.