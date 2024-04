La oposición está desesperada: Sheinbaum

La candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la oposición está desesperada e intenta engañar usando ilegalmente el logotipo del Instituto Nacional Electoral (INE) para decir que no están en contra de los programas sociales; sin embargo, “el pueblo de México ya no les cree”.

Por ello, llamó al candidato de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, a hacer equipo y consolidar la Cuarta Transformación en dicha entidad.

“Están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE —hechos por ellos—, que dicen: ‘No se pueden quitar los programas sociales’. Pues es que la gente ya no les cree. No, ellos decían: ‘El INE no se toca’. Pues, ¿quién ahora está usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree”, puntualizó.

Por lo anterior, aseguró, en el arranque de campaña de Alejandro Armenta, que junto a él: “Vamos a hacer un gran equipo cuando lleguemos los dos juntos a la gubernatura y a la Presidencia de la República”. También destacó que con la continuidad de la 4T, a nivel nacional y en Puebla, se seguirá apoyando al desarrollo del estado a través de proyectos como la creación de la ruta México-Puebla-Veracruz del tren de pasajeros; la mejora de la carretera que recorre la Mixteca Poblana; la tecnificación del campo con la implementación de paneles solares, así como apoyar las iniciativas de Alejandro Armenta, como el impulso a los productores locales con la creación de “agroparques”.

Además, Sheinbaum Pardo puntualizó que a su llegada a la presidencia los migrantes poblanos tendrán un mayor reconocimiento. “Los poblanos y las poblanas, sostienen la economía de Puebla, sostienen la economía de México, y también sostienen la economía de Estados Unidos”.

En su intervención, Claudia Sheinbaum hizo énfasis en la importancia de nunca olvidar que con la 4T los programas sociales tienen como objetivo brindar apoyo a quienes más lo necesitan, contrario a lo que sucede en la oposición, donde proteger los privilegios de unos cuantos es lo más importante.

“Ellos, si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción, nosotros es todo lo contrario… nosotros pensamos, por ejemplo, que los adultos mayores son héroes de la patria, porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa”, comentó.

Al respecto, destacó que desde la continuidad de la 4T se consolidarán los programas sociales ya existentes impulsados por el presidente, como la pensión de adultos mayores, Sembrando Vida, entre otros. Además, se implementarán nuevos apoyos como la construcción de más preparatorias y universidades; otorgar una beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria; dar un apoyo mensual para mujeres de 60 a 64 años, así como fortalecer la salud como un derecho, a través de iniciativas como “Salud Casa por Casa”, y la creación de centros de tomas para análisis médicos y mucho más.

“Estamos hablando de los derechos del pueblo de México, porque en el pasado decían: ‘Quien tenga dinero, que tenga acceso a todo… quien no tenga dinero, pues es un flojo’. Y la gente trabaja, trabaja y trabaja, y no tiene acceso a un buen salario, porque era un sistema que los dejó en esa situación”, puntualizó.

Por lo anterior, en apoyo a los trabajadores, Claudia Sheinbaum expuso que en su gobierno se construirán al menos 500 mil viviendas, se asegurará de que el salario mínimo continúe incrementando. Además se echarán para atrás las reformas de pensiones impulsadas en los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, con la finalidad de garantizar un retiro digno.

“Ahora el gobierno se dedica a apoyar al pueblo de México, a apoyar al que menos tiene, esa es la gran diferencia”, garantizó.