La corrupción y la impunidad siguen siendo grandes males de la república. Los procesos lentos, engorrosos e infinitos provocan que los responsables, en pocas ocasiones, asuman las consecuencias a sus actos, por ello la corrupción continua: en México no pasa nada. Se sigue así, año con año, sumando denuncias y casos de corrupción que no tendrán respuesta.

El silencio es una de las características del sistema de justicia y político, la máscara de la cual no se ha logrado desprenderse a pesar de todas las consecuencias que conlleva.

La corrupción que existe en el INE es ajena a los resultados de las elecciones. Es absurdo que la oposición intente mezclar lo electoral con la corrupción burocrática del Instituto.

Alegar, de manera anticipada, un intento de fraude en nada ayuda a la oposición. Únicamente se evidencia que han sido incapaces de construir una agenda y un discurso que permee entre la población y les ayude a ganar adeptos.

Históricamente, a través de las distintas reformas electorales, se han construido los mecanismos que permiten garantizar la certeza que se respetará la voluntad de los ciudadanos.

Sería contradictorio que hoy se apele a un fraude anticipado cuando en 2006 se defendió a esa misma institución frente a una elección cerrada y controversial. No se puede medir con doble rasero como pretende hacerlo la oposición.

Es el debate el que se ha querido hacer respecto a la sobrerrepresentación, analizando los criterios de cómo fueron distribuidas las diputaciones y senadurías plurinominales hay una constante en los criterios de elecciones anteriores a las de 2024 y desafortunadamente se duda que en 2027 haya una modificación a la distribución de las curules en la Cámara de Diputados.

La oposición no entiende y de manera reiterada intenta construir su discurso sobre arenas movedizas. Crea falsos discursos que no permean entre la sociedad y pronto se diluyen.

Su error ha sido quererse subir a temas que están en la tendencia del debate público, sin construir una opción real para la población.

Los partidos de oposición conocen las tendencias de las encuestas, donde hay altas posibilidades de que Morena vuelva a tener mayoría y aún así no se ocupan en hacer algo diferente, han sido incapaces de presentar una propuesta certera, se mantienen en el cinismo de colocar en las plurinominales a los mismos perfiles que los han llevado a su debacle.

La oposición no entiende que su discurso terminará por marginar, aún más, su posibilidad de convertirse en una verdadera oposición. Mientras tanto, se espera que todos los involucrados de la corrupción del INE tengan consecuencia a sus actos y que la impunidad no vuelva a ser la gran ganadora.