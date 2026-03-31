La OTAN derriba un misil lanzado desde Irán

El Ministerio de Defensa turco informó que un misil balístico procedente de Irán fue interceptado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegados en el Mediterráneo oriental tras ingresar en el espacio aéreo turco, sin especificar la ubicación exacta de la interceptación.

Este misil es el cuarto lanzado desde Irán hacia Turquía que es interceptado por el sistema de defensa de la OTAN desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, mientras que la República Islámica ha negado sistemáticamente su responsabilidad en el lanzamiento.

Aunque no se ha esclarecido la ubicación de las interceptaciones de los misiles lanzados por Irán hacia Turquía, los restos del primer misil interceptado en las últimas semanas cayeron en Dortyol, una ciudad del sureste de Anatolia, a unos cien kilómetros de la base de Incirlik, una instalación militar turca también utilizada por Estados Unidos.