La otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en Polanco

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), se encuentra en la lupa por su vínculo con la empresa Aledo S.A. de C.V., la cual es investigada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El pasado lunes, en documentos oficiales, se destaca que entre 2019 y 2025, Márquez Hernández percibió ingresos por un millón de pesos (mdp), provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y la empresa Aledo S.A. de C.V.; sin embargo, en el mismo periodo reportó egresos por 610 mil pesos, los cuales, indica la investigación, resultan “insuficientes para sustentar su estilo de vida”.

El penthouse de 3 niveles en Polanco

En días pasados, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Márquez Hernández presume en su declaración patrimonial una colección de relojes de lujo con valor de 7.7 mdp.

A este señalamiento se le suma la adquisición de un inmueble que costó algunos millones de pesos: un penthouse de tres niveles y 240 metros cuadrados en Polanco, por el que pagó 7.7 mdp, una tercera parte del valor comercial de propiedades con características similares en la zona.

Un espacio como este en ese mismo conjunto con una superficie igual al adquirido por Márquez Hernández, actualmente se vende en 22 mdp, de acuerdo con anuncios publicados en páginas de bienes raíces.

El espacio de lujo fue adquirido en el pasado mes de marzo y, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad —obtenidos por MCCI— la propiedad se ubica en una de las torres del desarrollo Polárea, en el número 243 de la calle de Lago Zurich.

La investigación determinó que la propiedad fue vendida a Márquez Hernández por Antonio Buchan Martínez, Coronel Intendente del Ejército mexicano. No obstante, según el folio del inmueble, la propiedad no aparece en la declaración patrimonial del directivo de la ANAM.

De un departamento en Tlalpan al penthouse en Polanco

El reporte del lugar de residencia de Alex Tonatiuh Márquez pasó de ser un domicilio en Tlalpan a estar en una de las zonas residenciales más codiciadas y de alto valor adquisitivo de la Ciudad de México.

La anterior residencia del directivo de la ANAM era un sencillo departamento en la colonia Fuentes Brotantes, según la declaración en la compra-venta del penthouse.