Gobierno Federal no hará ningún pacto con el crimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno haga un “pacto” con la delincuencia organizada para pacificar al país, como lo planteó Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal.

“Sí (descartado), nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la organizada como a la de cuello blanco, no hay ningún pacto”, comentó.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Base Aeronaval de esta ciudad, el mandatario recordó que está bien pintada la frontera, porque una cosa es la autoridad y otra la delincuencia.

“Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense, en el tiempo de Calderón, que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia.

“¿Qué se hacía antes? Se protegía a unos y se perseguía antes, esos eran los acuerdos. Acá no sucede eso y nunca va a pasar que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito. Cero impunidad, sea quien sea”, añadió.

El presidente López Obrador dijo que no se puede hacer ningún acuerdo, y esto tiene mucho que ver con la estrategia para enfrentar a la delincuencia.

Al ser cuestionado sobre si Manuel Espino, excomisionado de Protección Federal, le haya hecho algún planteamiento para dialogar con los grupos del crimen organizado a fin de pacificar al país, AMLO negó un supuesto pacto.

Los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, también rechazaron que Espino les haya hecho dicho planteamiento.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la compra de una planta termoeléctrica a una empresa privada de Estados Unidos, se resuelven el problema de los apagones y ya no va aplicar aquello de que “La Paz no tiene luz y no tiene gas”.

El jefe del Ejecutivo dijo que ya se tomó la decisión de comprar esa planta que costará 180 millones de dólares.

El mandatario dijo que con este proyecto La Paz y Los Cabos tendrán energía eléctrica para ocho años, en tanto se lleva a cabo la nueva planta.

“Entonces ya no va aplicar aquello de que La Paz no tiene luz y no tiene gas”, dijo; además Señaló que esta planta funcionará con gas.