La paz es necesaria: Zelensky a los enviados

Los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a Kiev para realizar su primera visita desde el inicio del mandato del magnate estadounidense y ya comenzaron los coloquios con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

Las conversaciones “se iniciaron”, afirmó Zelensky en X y posteó imágenes de la bienvenida que ambos recibieron en la capital ucraniana, algunas de las cuales fueron grabadas en el interior de la catedral de Santa Sofía.

Witkoff y Kushner llegaron a la capital ucraniana en tren, apodado el “Expreso de la Paz”.

Entre quienes recibieron a los enviados estadounidenses se encontraba el jefe de la inteligencia exterior de Ucrania, Rustem Umerov. Poco después, fueron recibidos por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

“Estamos listos para las conversaciones” con los enviados estadounidenses, afirmó el presidente ucraniano.

“Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Tenemos interés en poner fin a la guerra. La paz es necesaria. Las garantías de seguridad son necesarias. Es esencial que la paz de la posguerra sea digna”, agregó Zelensky.