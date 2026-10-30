LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EXHIBE VIDEO DE 2014: CONSEJO GENERAL DEL INE AVALÓ A GUADALUPE TADDEI CON 10 VOTOS A FAVOR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo exhibió durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional un video de archivo del Instituto Nacional Electoral (INE) para aclarar el contexto en el que Guadalupe Taddei Zavala fue nombrada titular del organismo electoral en el estado de Sonora.

A pregunta expresa sobre la forma en que fue avalada en su momento por las autoridades electorales, Sheinbaum pidió proyectar en pantalla la sesión del Consejo General del INE correspondiente al año 2014: "Fueron, creo que nueve consejeros que votaron a favor y solamente uno en contra... Ah, 10 consejeros a favor y uno en contra", corrigió la mandataria mientras se preparaba el material audiovisual.

En la grabación transmitida en el salón Tesorería en Palacio Nacional, se aprecia al entonces secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, consultando a las y los consejeros la designación de los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs): "Señoras y señores consejeros electorales, ahora someto a su consideración la propuesta de consejeras y consejeros electorales para el caso del estado de Sonora. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo... 10. En contra: 1. Es aprobado por 10 votos a favor y un voto en contra". Al concluir la reproducción del fragmento, la titular del Ejecutivo remató: "Eso es 2014".

Sheinbaum puntualizó que la trayectoria de Taddei en los órganos electorales contó con el respaldo abrumador del Consejo General del INE, en una etapa en la que el partido en el poder actual ni siquiera figuraba en el escenario electoral federal.