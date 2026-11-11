La presidenta Claudia Sheinbaum lidera el ranking de aprobación en América Latina con 69.8%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se posicionó nuevamente en el primer lugar del ranking de líderes latinoamericanos correspondiente a noviembre de 2026, tras alcanzar un 69.8% de aprobación ciudadana, de acuerdo con el informe publicado este miércoles por la firma CB Global Data.

El resultado representa un incremento de medio punto porcentual en la popularidad de la mandataria mexicana respecto al ejercicio de octubre de la misma casa encuestadora, mes en el que también lideró la lista con un 69.3% de respaldo.

El podio regional y los mayores ascensos

En la segunda posición se mantuvo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien registró un 69.5% de aprobación, apenas tres décimas por debajo de Sheinbaum. El tercer puesto fue ocupado por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con un 52.3%, desplazando de ese sitio al mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

Los primeros cinco lugares de la medición los completaron el presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50.4% de imagen positiva, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien obtuvo un 47.8%.

El estudio destacó a Lula da Silva como el jefe de Estado que experimentó el mayor crecimiento mensual en la región, al sumar 5.1 puntos porcentuales respecto a la evaluación previa.

Desplome en Paraguay y los mandatarios peor evaluados

En el extremo opuesto de la tabla, el ahora expresidente de Paraguay, Santiago Peña, protagonizó la caída más pronunciada del mes tras perder 18.2 puntos porcentuales. Con este retroceso, Peña descendió del décimo puesto que ocupaba en octubre hasta el lugar 18, ubicándose en el último sitio del listado tras la crisis y cierre del Banco Ueno, escándalo que derivó en su destitución y posterior prisión preventiva.

Junto a Peña, el bloque de líderes con los niveles más bajos de aprobación en América Latina —ordenados de mejor a peor calificación dentro del grupo inferior— quedó conformado por Daniel Ortega (Nicaragua), Delcy Rodríguez (Venezuela), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile) y Bernardo Arévalo (Guatemala).