La presidenta me aseguró que no habrá impunidad

El diseñador muxe, Elvis Guerra, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó personalmente para asegurarle que no habría impunidad en el caso de amenazas, extorsión y agresión armada en su contra.

La mandataria, dijo Guerra, también se comprometió a desplegar un operativo en Juchitán de Zaragoza, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del Gobierno federal.

Hechos

Dos personas a bordo de una motocicleta balearon la vivienda de Elvis Guerra, ubicada en la Séptima Sección de Juchitán, la noche del pasado 18 de septiembre. La agresión armada es resultado, según la víctima, de un intento de extorsión a partir de que abrieron un salón de fiestas.

Elvis Guerra es uno de los diseñadores y artesanos textiles que participaron en la elaboración del vestido que usó la presidenta Sheinbaum en la ceremonia del Grito de Independencia.

“El día de ayer se comunicó personalmente la doctora Claudia Sheinbaum para decir que estaba enterada del caso y me dijo que no iba a haber impunidad”.