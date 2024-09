La recuperación de la cultura maya es esencial

Se comprometió a que el segundo piso de la Transformación sea la continuidad de políticas a favor del bienestar. CP

Recuperar la cultura maya es parte del Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, durante la inauguración del Parque Nacional del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La recuperación de nuestra historia, de la cultura maya, pero no solo de la antigüedad, no solamente del pasado, sino de los mayas y las mayas de hoy es algo maravilloso, es algo esencial del Humanismo Mexicano”, aseveró

Dijo que el Humanismo Mexicano significa un modelo de gobierno en el que la prosperidad llega a todos y todas, pues destacó que, cuando el fruto de la riqueza de un lugar como la zona maya, llega a cada uno de los hogares es cuando comienza el verdadero desarrollo.

Por lo anterior, se comprometió a que el segundo piso de la Transformación sea la continuidad de políticas a favor del bienestar de los mexicanos y mexicanas, lo que sucederá con el fortalecimiento de todos los programas sociales que ya existen, pero también con la creación de nuevos apoyos como es la pensión para mujeres de 60 a 64 años; una beca para todos los niños y niñas de escuelas públicas de preescolar a secundaria y un programa de salud casa por casa para los adultos mayores.

Nuevos programas sociales

“Vienen nuevos programas sociales que también queremos que queden en la Constitución. El primero, que lo dije cuando estuve en campaña, es que vamos a apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Además, todos los niños y niñas que van en escuela pública: preescolar, primaria y secundaria van a tener beca, todas y todos, no se va a quedar ninguno, ninguna sin beca, porque es parte del fortalecimiento de la educación pública. Y también vamos a iniciar en el 2025 a contratar más médicos, enfermeras, porque vamos a ser un programa que complemente la pensión universal y los adultos mayores que es que van a visitar personal de Salud a todas y todos los adultos mayores en su hogar. Vamos a llevar la salud casa por casa”, agregó.

Asimismo, enfatizó que durante su gobierno continuarán proyectos como la consolidación del Tren Maya como tren de carga, así como la creación de más kilómetros de los trenes de pasajeros, los cuales fueron recuperados por el presidente López Obrador, tras muchos años de olvido durante los gobiernos neoliberales.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum reiteró que a partir del 1º de octubre será el Humanismo Mexicano una de las principales máximas de su gobierno para continuar trabajando por y para el pueblo como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador.

Mensaje

“Hay al menos tres máximos principios que forman parte de este Humanismo; el primero, que ustedes lo conocen, es ‘Por el bien de todos, primero los pobres’. Así ha gobernado el presidente, así ha dado resultados y así vamos a gobernar también a partir del próximo 1º de octubre; eso no va a cambiar. El segundo principio: no debe regresar la corrupción, no se puede gobernar cuando se enriquecen unos cuantos; que se gobierna para el pueblo de México (...) Y la otra máxima, que es la gran diferencia, es la separación del poder económico del poder político: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”, destacó.

Finalmente, celebró que con el presidente López Obrador se ha vivido un momento nunca antes visto desde el 2018, que culmina con una transición histórica que se realiza de frente al pueblo de México.

“En 2018 inició una gran Transformación; hoy México es muy distinto al que había antes del 2018. Y ahora, estamos en esta transición (...) Nunca había habido una transición como la de ahora, la de un presidente que le da a una presidenta -porque nunca había habido una presidenta-, que le da al siguiente gobierno su enseñanza, su aprendizaje, las obras, los programas, los proyectos que han hecho posible esta Transformación”, comentó.