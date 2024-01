La salud pública debe ser asegurada por el Estado

El Estado debe garantizar la educación de la población y que el sistema de salud pública funcione, señaló la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en su reunión con la American Society, en la Ciudad de México.

“Yo soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el Estado debe cubrir ese sistema. ¿Qué significa eso? Acceso a la educación y acceso a la salud, principalmente. Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista. El Estado debe encargarse de que la salud pública funcione”, comentó.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México se refirió al estado actual del sector salud en el país, al responder a la pregunta de uno de los asistentes a la reunión; sin embargo, evitó dar detalles de cómo se podría resolver el desabasto de medicamentos, que inició a la par de la administración federal actual, encabezada por el presidente López Obrador.

Plantea la continuidad de la Prosperidad Compartida

Además, planteó que en desarrollo sustentable y con bienestar deben convertirse las inversiones que lleguen a México.

“Nosotros queremos que la Inversión Extranjera Directa, que la inversión nacional, no solo se traduzca en los grandes indicadores, crecimiento del PIB, de Inversión Extranjera, lo que nosotros queremos y es el reto que tenemos todos, es que se traduzca en bienestar, en desarrollo de bajo impacto ambiental: sustentable y con bienestar”, afirmó.

Al respecto, expuso que en el siguiente piso de la Transformación, temas como nearshoring y la transición energética, serán clave para seguir generando inversión nacional y extranjera en el país y que está a su vez garantice sustentabilidad, así como mejores oportunidades para las y los trabajadores de México.Penúltima semana de recorridos de ClaudiaEn su penúltima semana de recorridos como precandidata a la Presidencia de México, por la colación “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum llevó un mensaje a favor de la continuidad de la Cuarta Transformación a más de 100 mil personas en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.

En el estado de Jalisco, la precandidata de Morena, del PT y el PVEM se reunió con 5 mil 500 militantes y simpatizantes a quienes hizo un llamado para que juntos construyan el segundo piso de la 4T.

Mientras tanto en Guanajuato, encabezó encuentros con la militancia en diferentes puntos del estado, reuniendo a más de 10 mil 300 personas; al igual que en Morelos, donde ante 12 mil 600 personas, particularmente militantes jóvenes, destacó la importancia de seguir con un modelo que garantice los derechos del pueblo de México.

En su octava semana de recorridos por toda la República Mexicana, Sheinbaum Pardo también sostuvo diferentes encuentros con 22 mil 500 militantes y simpatizantes de Michoacán.

Finalmente, culminó su penúltima semana como precandidata a la Presidencia de México, ante más de 22 mil personas del estado de Hidalgo, a quienes invitó a seguir haciendo historia con la Cuarta Transformación.