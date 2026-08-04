La SCJN, a solo 56 casos de acabar con el rezago heredado

Durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que la actual integración del máximo tribunal está colocándole punto final al “rezago recibido” por el anterior pleno.

Este lunes, Aguilar Ortiz aseguró que a diez meses del inicio de labores de la nueva SCJN, con corte al mes de junio de 2026, el pleno ha resuelto 2 mil 243 asuntos en total.

“Solo nos quedan 56 asuntos de los mil 471 que heredamos de la anterior integración. Estamos a 56 asuntos para abatir el rezago recibido y ya estamos resolviendo también asuntos que hemos recibido a partir del primero de septiembre”, señaló el ministro.

El ministro presidente mencionó que, hasta agosto de este año, las ponencias tenían en promedio 147 asuntos, mientras que actualmente cada una tiene en estudio un promedio de 54 asuntos, lo que representa una disminución a una tercera parte.

“Es importante señalar que cada mes se turnan entre ocho y 15 asuntos a cada ponencia, mientras que mensualmente se resuelven en promedio 18 asuntos”, expresó.

Según dijo, hay un análisis exhaustivo en la Secretaría de Acuerdos que ha permitido al nuevo pleno admitir alrededor del 78 % del universo total de solicitudes y desechar cada vez menos proyectos en sesión plenaria.

Hay voces que auguran el fracaso

Hugo Aguilar Ortiz aseguró en sesión de este lunes que la Suprema Corte se encargará de construir un México más justo, más humano, más digno, en paz y con bienestar.

Sin embargo, advirtió que “hay voces que auguran el fracaso y que apuestan a la confrontación” y señaló que aunque es bienvenida la crítica y el escrutinio permanente, será más útil la crítica constructiva “que no se base en la confrontación, la discriminación o, peor aún, el racismo”.