La situación está bajo control, todo está en calma

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que ya no se registra ningún bloqueo carretero en el país, luego de los hechos violentos ocurridos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante un mensaje, la mandataria aseguró que la situación se encuentra bajo control y que la actividad en las distintas regiones afectadas se ha restablecido.

“[…] el día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido, pues, toda la actividad. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que tras el operativo realizado el domingo, se instaló un centro de mando que continúa en funciones para garantizar la coordinación entre las autoridades federales y estatales.

La titular del Ejecutivo federal agradeció la colaboración de gobernadoras y gobernadores, al señalar que hubo comunicación constante y flujo de información durante la jornada de violencia.

Así se enteró del abatimiento

Además, la presidenta reveló que fue informada desde las primeras horas del domingo del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera y que de inmediato ordenó la instalación de un puesto de mando para coordinar la respuesta institucional.

Explicó que recibió la llamada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien le notificó sobre el desarrollo de los hechos.

Niega operativos de EE. UU.

Así también, afirmó que el operativo fue realizado exclusivamente por fuerzas federales mexicanas y negó la participación de elementos de Estados Unidos en territorio nacional.

No obstante, reconoció intercambio de información de inteligencia entre ambos gobiernos.

La mandataria federal subrayó que todas las acciones fueron planeadas y ejecutadas por autoridades mexicanas.

“Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia, de información”, declaró.