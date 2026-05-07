La soberanía mexicana no está a negociación: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la soberanía mexicana no está a negociación, y reiteró que nadie dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos.

En conferencia de prensa, la mandataria federal afirmó que “defensa de la soberanía” es no permitir que haya agentes extranjeros no acreditados operando en México, pues eso, dijo, está en contra de la ley y la Constitución.

Esto, en medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos tras su solicitud de detención y extradición del hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico; además de la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

“Nuestra soberanía no está a negociación y es un principio que debemos de mantener todos. No puede haber agentes extranjeros no acreditados en México operando en territorio porque está en contra la ley y la Constitución. Eso es defensa de la soberanía.

SRE mandó nota diplomática a EUA

En otro tema, la mandataria federal informó que que el martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mandó una nota diplomática a Estados Unidos en la que explica que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró pruebas para detener a Rubén Rocha Moya y a nueve mexicanos más solicitados por tráfico de drogas.

La mandataria volvió a cuestionar las presuntas pruebas que presentó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, las cuales consisten en fotografías a unas hojas de papel con montos de presuntos sobornos por parte de autoridades de Sinaloa. Además, cuestionó las críticas que ha recibido sobre este caso.

Habla sobre FGR y “narcolaboratorio” en Chihuahua

Así tambien, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía investiga el desmantelamiento de un “narcolaboratorio” por parte de agentes de la CIA en Chihuahua.

“Le pedimos que la Fiscalía pueda informar lo más pronto posible, cómo fue este operativo que se hizo y qué logró el operativo, si hubo incautación de drogas, si hubo detenidos, que lo pueda informar”, expresó.

La mandataria recordó que el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que se citó a 50 personas para ser entrevistadas sobre el operativo llevado a cabo en la Sierra de Pinal, en el municipio de Morelos, en Chihuahua.

Se lanza contra Jorge Romero

Además, criticó los dichos del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, ante el caso de Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con grupos criminales.

“Ahora está Jorge Romero, el líder del cartel inmobiliario, hablando de lo terrible que es la situación en el país. ¿Por qué no empieza a hablar del cartel inmobiliario? La verdad. ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua? ¿Por qué no lo explican? Porque no es un tema de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen con base en la legalidad”, dijo.

Más tarde, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa “Volver a Crecer” para liquidar y reestructurar 69 mil 658 créditos impagables de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), en beneficio de 59 mil 967 pequeñas y pequeños productores: 13 mil 400 mujeres a partir de mayo y 46 mil 567 hombres a partir de junio.