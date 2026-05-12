La soberanía no se negocia: Sheinbaum

En la conmemoración del 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que los principios de política exterior de Venustiano Carranza siguen vigentes más de un siglo después, ya que la historia enseña que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende diariamente y que la relación entre naciones solo se construye desde el respeto y nunca desde la imposición.

“Carranza imaginó una relación internacional basada en la fraternidad, particularmente entre las naciones latinoamericanas; entendió que la paz verdadera no podía constituirse desde la imposición, sino desde el respeto mutuo. Por eso, la Doctrina Carranza fue también una defensa de la dignidad de América y un antecedente fundamental de los principios que más tarde darían forma, como decíamos, a la Doctrina Estrada.

“Hoy, más de un siglo después, esos principios siguen guiando la política exterior de México, porque nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende todos los días y que la relación de las naciones solo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición”, puntualizó en el Heroico Colegio Militar en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Durante el evento, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas entregó recompensas y 41 distinciones al personal del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional que participó en las labores de búsqueda y rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados durante el derrumbe de la mina Santa Fe el pasado 25 de marzo en El Rosario, Sinaloa.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que actualmente en México todavía existe discriminación, clasismo y racismo contra los pueblos originarios y acusó a la derecha de propagar esta visión.

“La derecha mexicana, la derecha española, la derecha en el mundo entero propaga esta visión de que hay más y hay menos en la especie humana”.

En ese sentido, afirmó que “nosotros propagamos todo lo contrario, que todos somos iguales, podemos ser diferentes en muchos sentidos, particularmente en nuestras culturas, pero todos somos iguales”.

Anuncia ayuda humanitaria a Cuba

Por otra parte, anunció el quinto envío de ayuda humanitaria a Cuba por buque, y reiteró el apoyo a la isla ante el bloqueo de Estados Unidos.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria; de hecho, el día de hoy (lunes) sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, dijo.

Sobre la posibilidad de reiniciar la entrega de petróleo, la mandataria indicó que la isla lo está recibiendo de Rusia. “Nosotros lo estamos orientando a otros apoyos humanitarios”.

Estamos haciendo muchísimo contra el narco

Y luego de que Donald Trump insistió que en México gobiernan los cárteles y que advirtió que pronto actuará, la presidenta Sheinbaum declaró que el mandatario estadounidense sabe que “estamos haciendo muchísimo” contra el narco.

Y a dos semanas de que autoridades de Estados Unidos presentaran acusaciones contra 10 mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta aseguró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en la entidad.

La mandataria sostuvo que el caso debe atenderse conforme al marco jurídico y con pleno respeto a la soberanía nacional.