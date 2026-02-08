La soberanía y la democracia sindical no son negociables

El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) celebró su Primera Reunión Anual de la Coordinación Política Nacional, realizada en un conocido hotel de la Ciudad de México, con la asistencia de representaciones de 23 estados del país, destacando la participación de las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal, así como de invitadas e invitados especiales.

Durante la jornada se realizó un amplio análisis del momento político nacional y de la situación que atraviesa el magisterio, resolviendo de manera colectiva:

Respaldo al proyecto nacional

La Coordinación Política Nacional expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y llamó al magisterio nacional a mantenerse unido en torno a México y a su gobierno. El coordinador nacional del MNTS, Ricardo Aguilar, subrayó “que las y los trabajadores de la educación históricamente hemos sido actores centrales en las luchas sociales del país, incluyendo la defensa de la soberanía nacional frente a intentos de injerencia extranjera, por lo que hoy, más que nunca, es momento de actuar con responsabilidad histórica”.

Consultas reales, no simulación sindical

Frente al anuncio del profesor Alfonso Cepeda respecto a una supuesta auscultación al magisterio para la elaboración del pliego petitorio, la Coordinación Política ratificó que cualquier proceso de consulta debe ser real, verídico y democrático, y no una práctica persistente de simulación.

Nombramiento del Consejo Nacional Electoral del MNTS

En el marco de esta reunión —en la que se definió que el 2026 será el año de la democratización sindical—, se acordó el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral, el cual dará a conocer un informe detallado sobre las irregularidades en los tiempos estatutarios que se viven al interior de las diversas secciones sindicales del país.

La Coordinación Política Nacional —que anunció un Foro Nacional por la Transformación Sindical para el mes de mayo—reiteró que la democracia sindical no es negociable y que el movimiento continuará organizándose de manera pacífica, consciente y responsable.