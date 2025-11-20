La supercomputadora más grande de AL en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que como parte del Plan México se desarrollará una red de supercómputo con una "super computadora", la más grande de América Latina.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el convenio será firmado con el Centro de Supercómputo de Barcelona.

Por lo anterior, el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó como parte del programa México, país de innovación, los proyectos: Clúster Nacional de Supercómputo y el Centro Mexicano de Supercómputo, que iniciará operaciones en enero de 2026 en colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona (BSC, por sus siglas en inglés).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, como parte de los 100 Compromisos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se contempla hacer de México una potencia científica, por ello, con esta colaboración se da un siguiente paso para tener la capacidad de cómputo que permita analizar datos de manera rápida.

"Como parte del Plan México, es algo que hemos venido trabajando juntos, es esta red de supercómputo que se va a desarrollar en nuestro país con una supercomputadora, la más grande de América Latina en México, y vamos a iniciar, aunque ya hemos trabajado con ellos, con un convenio muy importante con el centro de Supercómputo de Barcelona en España", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Señaló que es muy importante que México tenga una supercomputadora pública que esté al servicio del desarrollo nacional de la investigación científica, así como del Gobierno Federal, de gobiernos estatales y también de la iniciativa privada, con quienes se tiene una gran colaboración para la construcción de Centros de Datos.

El titular de ADTD, José Antonio Peña Merino, detalló que se trata de un esquema de colaboración intensivo y único que estará a cargo de la Secihti y de la ATDT vía Infotec, para que investigadoras e investigadores mexicanos vayan a Barcelona con total soberanía en el manejo de los datos para utilizar la capacidad tecnológica y resolver problemas públicos y apremiantes. "Es un paso histórico en términos de la capacidad de cómputo y supercómputo en México", comentó.

Detenidos en marcha

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno Federal no realiza persecución política ni aplica medidas de represión en contra de los jóvenes detenidos durante la marcha de la llamada Generación Z, ocurrida el pasado sábado en la Ciudad de México (CDMX).

La mandataria insistió en que las detenciones derivan de hechos violentos y no de la protesta social en sí misma.

Afirma que cierre por gusano barrenador le afecta a EE. UU.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo afirmó que el cierre de la frontera al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador (GBG) ha tenido también un impacto en Estados Unidos, pues aseguró que se ha incrementado el precio de la carne en el país vecino a consecuencia de este veto.

Tras la visita que hizo a nuestro país la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, la mandataria federal señaló que para evitar este aumento de la carne en el país vecino y al afirmar que hay un control de la plaga, confió que pronto se reabra la frontera.