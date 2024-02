La traición de Velasco a Sheinbaum

En la provincia chiapaneca suena que el exgobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello, ha iniciado una campaña sucia en contra del actual coordinador estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez Aguilar.

Desde su oficina se han girado instrucciones para atacar legal y mediáticamente a su homólogo, por medio de la impugnación de su precandidatura y con ello quitarlo del camino rumbo a las elecciones de 2024.

La instrucción es tirarlo y subir en su lugar a la senadora Sasil de León Villard, a quien Manuel Velasco considera su empleada y con quien busca regresar al poder en Chiapas, mismo que perdió en 2018, trascendió.

Manuel Velasco, quien ha traicionado al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador al exhibir —en su momento— a su hermano, Pío López, recibiendo sobres amarillos, supuestamente llenos de dinero por parte de su exempleado David León Romero. Ahora intenta hacer lo mismo en Morena, tratando de dividir al partido en busca del poder por el poder y afectando los derechos políticos del senador comiteco.

Manuel Velasco no entiende que ya no es gobernador y que en Morena no tiene vela en el entierro, pues solo es un arrimado que pretende sangrar espacios al movimiento de la Cuarta Transformación, a costa de los auténticos militantes.

Las reglas de Morena fueron muy claras, incluso la metodología de la encuesta se transmitió en vivo, por lo que es de falsos aliados no aceptar lo que ya está definido.

En Chiapas, Manuel Velasco y Sasil de León hacen operar a Enoc Hernández, Jorge Betancourt, Fernando Castellanos, Eduardo Zenteno, entre otros políticos, quienes fueron funcionarios en su sexenio.

Además, los Partidos Verde y Encuentro Social, de Manuel Velasco y de Sasil de León, respectivamente, están sufriendo una debacle política.

Velasco Coello no tiene calidad moral para jugar sucio, pues ha sido señalado como el principal saqueador de Chiapas, tanto como exgobernador como “negociador” de alcaldías y diputaciones.

También, hay que recordar, Sasil de León se formó políticamente en las filas del Partido Verde de Manuel Velasco.

Su padre y hermanos han estado envueltos en escándalos políticos y han crecido en medio de una serie de señalamientos.

Ella fue cómplice del exgobernador Manuel Velasco cuando fue titular de la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen) de la entidad, de donde desviaron más de 685 millones de pesos que nunca llegaron a las mujeres chiapanecas, de acuerdo con una publicación de la plataforma informativa “Animal Político”, con fecha 2 de julio de 2019.

En el 2012, Manuel Velasco convirtió a Chiapas en su bastión político con el Partido Verde Ecologista de México, pero fue solo una etapa de gloria. En 2018, perdió más del 80 % de las alcaldías que tenía ganadas en Chiapas.

Tanto es el desprestigio de Maveco que hasta ex presidentes municipales del Verde le han pedido que saque las manos de este proceso sucesorio, porque él ya fue, ya gobernó Chiapas.

La historia será quien juzgue su actuar, dijeron desde la tierra de Belisario Domínguez, desde donde le demandaron congruencia entre lo que dice y lo que hace.

La gente de Chiapas ya eligió quién será el próximo gobernador y es Eduardo Ramírez, manifestaron los exmunícipes, quienes están claros que para la entidad viene una “nueva ERA”.

Remataron con una idea contundente: que actúe como buen chiapaneco y que abone a la unidad, pero que no sea más parte de una traición.